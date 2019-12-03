Раду просять не дозволяти ЦВК знімати кандидатів у президенти і депутати без рішення суду

"Опора" просить комітет держвлади Ради переглянути право ЦВК скасовувати реєстрацію кандидатів у Президенти і депутати при введенні в оману виборців у проекті Виборчого кодексу

Громадянська мережа "Опора" просить комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики переглянути право Центральної виборчої комісії скасовувати реєстрацію кандидатів у Президенти і депутати парламенту при введенні в оману виборців у проекті Виборчого кодексу №0978 перед його розглядом у 2-му читанні.

Про це йдеться в повідомленні організації, передають Українські Новини.

"На жаль, парламентарі також розглянуть сумнівні з точки зору їх відповідності демократичним стандартам виборів і Конституції України положення Кодексу", - йдеться в ньому.

До таких ініціатив "Опора" відносить надання права Цвк відмовляти в реєстрації на підставі листа від Служби безпеки України про можливу причетність до діяльності проти держави або тероризмі, а також право протидіяти технічним кандидатам шляхом відмови їм у праві балотуватися в разі виявлення обставин запровадження ними в оману виборців.

"Питання участі у виборах осіб, залучених до незаконної діяльності, і проблема "технічних" кандидатів повинні вирішуватися за рахунок підвищення ефективності правоохоронних і судових органів, а не шляхом наділення ЦВК і СБУ невластивими для них повноваженнями. Саме правоохоронці та суди повинні встановлювати вчинення особами злочинів або доводити факт підкупу "технічного" кандидата з боку впливового учасника виборів", підкреслює громадянська мережі.

Організація звертає увагу на те, що в проекті не передбачено дотримання гарантій представництва в партіях двох статей і забезпечення доступності виборчих дільниць для осіб з інвалідністю.

Разом з тим "Опора" відзначає і позитивні положення в законопроекті, зокрема більшу доступність для переселенців і можливість одержати документи від кандидатів у електронний спосіб.

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила новий склад Центрвиборчкому з 17 членів: 12 були запропоновані фракцією "Слуга народу", 2 - "Опозиційної платформою" та по одному - "Європейської солідарністю", "Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" і "Голосом".

Після чого ЦВК обрав головою Олега Діденка, а заступник голови - Віталія Плукара.