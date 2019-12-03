В Закарпатской области на трассе на полном ходу загорелся грузовик

В понедельник вечером в Закарпатской области недалеко от села Ганьковица во время движения загорелась фура. Чрезвычайное происшествие случилось на трассе Киев-Чоп, сообщает "Mukachevo.net".

Очевидцы отметили, что у грузовика полностью сгорела кабина. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, а детали инцидента устанавливаются.

Ранее недалеко от станции метро "Лесная" в Киеве загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв.