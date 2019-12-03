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03 декабря 2019, вторник, 08:15 2175
Происшествия 2019-12-03T08:16:28+02:00
Українські Новини
В Закарпатской области на трассе на полном ходу загорелся грузовик

В Закарпатской области на трассе на полном ходу загорелся грузовик

Пожар в автобусе, Пожар, Фура

В понедельник вечером в Закарпатской области недалеко от села Ганьковица во время движения загорелась фура. Чрезвычайное происшествие случилось на трассе Киев-Чоп, сообщает "Mukachevo.net".

Очевидцы отметили, что у грузовика полностью сгорела кабина. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, а детали инцидента устанавливаются.

Ранее недалеко от станции метро "Лесная" в Киеве загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв.

Также в Одесской области ночью полыхали три фуры с фруктами.

Ранее под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП.

 

 

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