В Закарпатской области на трассе на полном ходу загорелся грузовик

В понедельник вечером в Закарпатской области недалеко от села Ганьковица во время движения загорелась фура. Чрезвычайное происшествие случилось на трассе Киев-Чоп, сообщает "Mukachevo.net". Очевидцы отметили, что у грузовика полностью сгорела кабина. На данный момент информация о пострадавших отсутствует, а детали инцидента устанавливаются. Ранее недалеко от станции метро "Лесная" в Киеве загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв. Также в Одесской области ночью полыхали три фуры с фруктами. Ранее под Киевом двое контрактников заживо сгорели в военном ГАЗе после ДТП.