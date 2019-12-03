Корабли ВМС Украины и Франции провели учения вблизи Одессы

Вблизи Одессы корабли украинских и французских ВМС провели совместную тренировку типа PASSEX. Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил ВС Украины.

В акватории Черного моря состоялись совместные тренировки типа PASSEX с участием патрульного катера "Прилуки" ВМС ВСУ и французского военного корабля "Commandant Birot".

Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей во время выполнения задач в составе группы кораблей.

Как отметил командир катера "Прилуки" капитан 3-го ранга Владимир Углинский, тренировки с кораблями НАТО - большой опыт, возможность совершенствоваться и "выполнять совместные задачи на высоком уровне".

Учения кораблей. Фото: navy.mil.gov.ua

Кроме того, в мероприятии приняли участие курсанты Института Военно-морских сил национального университета "Одесская морская академия".

Как сообщали Українські Новини, 29 октября 4 военных корабля (минные тральщики) НАТО зашли в порт Одессы. Среди них испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana". Корабли несут патрулирование в Средиземном море.

В сентябре в порт Одессы зашел турецкий корабль береговой охраны, а также - десантный корабль Соединенных Штатов Америки, который "развернули" в Грузии.