Гривна снова подскочила: курс валют от НБУ на 3 декабря

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 декабря, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3098,8983 100 долларов США 2395,7354 100 швейцарских франков 2401,8364 1000 иен 218,7014 10 российских рублей 3,7195 100 евро 2640,8191

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник укрепился на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тем временем в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют на 29 ноября на 2,07 коп. до 24,1206 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

Также Национальный банк в период с 25 по 29 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 53,3% до 184 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.