В ноябре госбюджет недовыполнен по доходам на 8,6%

В ноябре государственный бюджет недовыполнен по доходам на 8,6%, или на 8,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 88,830 млрд гривен при плане в 97,169 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в ноябре по доходам выполнен с дефицитом в 8,338 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в ноябре составили 80,210 млрд гривен при плане 86,297 млрд гривен, спецфонда – 8,620 млрд гривен при плане в 10,871 млрд гривен.

Поступление Единого социального взноса (ЕСВ) в ноябре составило 23,228 млрд гривен, тогда как в ноябре прошлого года этот показатель составил 20,204 млрд гривен.

В январе-ноябре госбюджет по доходам выполнен на 94,1%.

Доходы госбюджета за 11 месяцев составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен.

За 11 месяцев ЕСВ поступило 245,483 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 203,981 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре госбюджет по доходам выполнен на 94,5%.

Доходы госбюджета за 10 месяцев составили 810,742 млрд гривен при плане в 857,916 млрд гривен.

За 10 месяцев ЕСВ поступило 222,255 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 183,776 млрд гривен.

В ноябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в ноябре увеличился на 3,6% с 53,086 млрд гривен (на 1 ноября) до 55,006 млрд гривен (на 1 декабря).