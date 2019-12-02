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02 декабря 2019, понедельник, 16:53 324
Президент 2019-12-02T17:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что не знал о литовском гражданстве у Абромавичуса

Зеленский заявил, что не знал о литовском гражданстве у Абромавичуса

Айварас Абромавичус, Укроборонпром, Владимир Зеленский, Двойное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о наличии двойного гражданства у Айвараса Абромавичуса, которого хотят лишить паспорта Литвы и обвиняют в нарушении закона о гражданстве, до назначения его главой "Укрборонпрома".

Об этом он заявил на прошлой неделе в ходе визита в Литву, передает lrytas.lt.

По его словам, он не знал, что Абромавичус сохранил литовское гражданство.

"Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения. Я действительно не знал. Это правда, что он может занимать эту должность (главы "Укроборонпрома", - ред.), потому что он не является государственным служащим", - отметил Зеленский.

При этом он добавил, что данный факт "не оправдывает ситуацию" с наличием двойного гражданства.

"Я могу обратиться к Абромавичусу публично и призвать его отказаться от одного из своих гражданств. Когда мы выбирали новое правительство, мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, набсовет "Укроборонпрома" хочет увеличить зарплату его директору Абромавичусу в 18 раз до 1,5 млн гривен в месяц.

Тем временем больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром". 

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