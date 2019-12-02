ЗМІ опублікували фото потенційного вбивці 3-річної дитини в Києві

Згідно з даними джерел видання в поліції, кілери були 1999 та 2000 року народження.

Так, повідомляється, що постріл був зроблений приблизно з номеру хостелу № 310, розташованого на вул. Тарасівська, 4. Встановлено, що вказаний номер орендувався на ім'я Стрельникова Олега Володимировича, 03.10.1998 року народження, паспорт якого вважається втраченим з 2017 року.

За цією адресою розташований столичний хостел Fire Inn.

Також в об'єктиви камер спостереження потрапив чоловік, який залишав хостел через хвилину після пострілу. Видання опублікувало фото потенційного вбивці.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відпрацьовує 3 основні версії вбивства 3-річного сина колишнього депутата Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеслава Соболєва на вулиці Льва Толстого в центрі Києва.

А позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі.