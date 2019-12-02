Ціни на дві третини продуктів злетіли вгору з початку року: список

За даними Державної служби статистики України, до грудня 2019 року, порівняно з січнем, ціни на більшість продуктів значно зросли, як і прогнозувалося раніше. Про це на своїй сторінці у Facebook інформує генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Загалом, зі списку соціальних продуктів подорожчало 23 продукта, що становить 76% від загального числа. Наведені дані Асоціації постачальників і Держстату. Хліб: - пшеничний (з борошна першого гатунку) - на 14,5% за даними Асоціації та на 10,3% за держданими, відповідно - пшеничний (з борошна вищого гатунку) - на 9,2% і 8,3% - житнього - на 14,7% і 12,6% - батон - на 8,3% та 7,9% Молочні продукти: - молоко - на 7,5% і 5,9% - масло - на 9,4% і 7,2% - сметана - на 9,2% і 6,9% - м'який сир - 4,6% за даними Асоціації і 5,5% за державним даними М'ясо та риба - куряча тушка - на 10,2% та 7,4% - риба морожена - на 10% і 8% - свинина - на 6,2% і 6% - ковбаса варена - на 5% і 4,8% - куряче філе - на 4,5% за даними Асоціації і 3,2% за державним даними - яловичина - на 3,8% і 3,2% Овочі і фрукти: - картопля - на 90,2% та 91,3% - яблука - на 73,3% та 79,3% Бакалія: - гречана крупа - на 70% і 62,6% - пшоно - на 17,8% за даними Асоціації і 20,9% за державним даними - цукор - на 7,3% та 5,7% - макарони - на 4,9% і 5,8% - ячна крупа - на 2,5% (за даними Держстату - ціна знизилася на 0,8%) - борошно - на 1,7% і 1,8% За загальною статистикою, подешевшали лише 8 найменувань, що становить 24% від загального списку соціальних продуктів. Бакалія: - соняшникова олія - на 0,6% (за даними Асоціації ціна не змінилася) - рис - на 3% (за даними Асоціації ціна не змінилася) Овочі і фрукти: - буряк - на 16,7% і 34% - морква - на 30% і 35% - цибуля - на 43,2% і 48,2% - капуста - на 18,8% і 15,7% М'ясо та яйця: - сало - 3,4% (за даними Асоціації ціна не змінилася) - курячі яйця - на 12,6% і 16,7% В загальному підрахунку, вартість кошика соціальних продуктів зросла на 5,9% згідно даних Асоціації постачальників, і на 4,7% згідно офіційних даних. При цьому, дані Асоціації постачальників торговельних мереж та Державної служби статистики трохи відрізняються. За даними Асоціації постачальників деякі продукти (наприклад, манка, масло, рис) в ціні не змінилися. Як повідомляють Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні продовжує падати, а з травня 2020 року ціна на газ може стати для населення ринковою.