Ціни на дві третини продуктів злетіли вгору з початку року: список

За даними Державної служби статистики України, до грудня 2019 року, порівняно з січнем, ціни на більшість продуктів значно зросли, як і прогнозувалося раніше.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Загалом, зі списку соціальних продуктів подорожчало 23 продукта, що становить 76% від загального числа. Наведені дані Асоціації постачальників і Держстату.

Хліб:

- пшеничний (з борошна першого гатунку) - на 14,5% за даними Асоціації та на 10,3% за держданими, відповідно

- пшеничний (з борошна вищого гатунку) - на 9,2% і 8,3%

- житнього - на 14,7% і 12,6%

- батон - на 8,3% та 7,9%

Молочні продукти:

- молоко - на 7,5% і 5,9%

- масло - на 9,4% і 7,2%

- сметана - на 9,2% і 6,9%

- м'який сир - 4,6% за даними Асоціації і 5,5% за державним даними

М'ясо та риба

- куряча тушка - на 10,2% та 7,4%

- риба морожена - на 10% і 8%

- свинина - на 6,2% і 6%

- ковбаса варена - на 5% і 4,8%

- куряче філе - на 4,5% за даними Асоціації і 3,2% за державним даними

- яловичина - на 3,8% і 3,2%

Овочі і фрукти:

- картопля - на 90,2% та 91,3%

- яблука - на 73,3% та 79,3%

Бакалія:

- гречана крупа - на 70% і 62,6%

- пшоно - на 17,8% за даними Асоціації і 20,9% за державним даними

- цукор - на 7,3% та 5,7%

- макарони - на 4,9% і 5,8%

- ячна крупа - на 2,5% (за даними Держстату - ціна знизилася на 0,8%)

- борошно - на 1,7% і 1,8%

За загальною статистикою, подешевшали лише 8 найменувань, що становить 24% від загального списку соціальних продуктів.

Бакалія:

- соняшникова олія - на 0,6% (за даними Асоціації ціна не змінилася)

- рис - на 3% (за даними Асоціації ціна не змінилася)

Овочі і фрукти:

- буряк - на 16,7% і 34%

- морква - на 30% і 35%

- цибуля - на 43,2% і 48,2%

- капуста - на 18,8% і 15,7%

М'ясо та яйця:

- сало - 3,4% (за даними Асоціації ціна не змінилася)

- курячі яйця - на 12,6% і 16,7%

В загальному підрахунку, вартість кошика соціальних продуктів зросла на 5,9% згідно даних Асоціації постачальників, і на 4,7% згідно офіційних даних.

При цьому, дані Асоціації постачальників торговельних мереж та Державної служби статистики трохи відрізняються. За даними Асоціації постачальників деякі продукти (наприклад, манка, масло, рис) в ціні не змінилися.

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