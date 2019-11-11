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11 ноября 2019, понедельник, 09:45 1178
Экономика 2019-11-11T09:52:18+02:00
Українські Новини
Газ, овощи и доллар подорожают: как изменятся цены до конца года

Газ, овощи и доллар подорожают: как изменятся цены до конца года

Инфляция, Подорожание, цены на газ, Подорожание продуктов
Овощи. Фото: Facebook/Alexey Doroshenko
Овощи. Фото: Facebook/Alexey Doroshenko

В ноябре и декабре инфляция ускорится. По расчетам специалистов Нацбанка, рост цен за 2019 год составит 6,3%, то есть в ноябре и декабре может быть инфляция более чем по 1%. При этом глава Украинской ассоциации представителей торговых сетей Алексей Дорошенко уверен, что рост цен будет больше, 7-7,3%, сообщает "Сегодня".

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепившаяся гривна", – говорит Дорошенко.

По его словам, на ускорение инфляции также повлияет сезонное подорожание овощей и рост цен на природный газ и – как результат – на коммунальные услуги.

Олег Пендзин говорит, что цены вырастут на 3% за два месяца.

"Инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет", – уверен Пендзин.

Помимо сезонного удорожания борщевого набора, эксперт называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, а также осенний рост курса доллара до 26 грн/долл., что потянет за собой удорожание импорта – прежде всего это топливо, автомобили, бытовая техника, электроника.

Как сообщали Українські Новини, по итогам октября еда подорожала, а коммуналка - снизилась. Тем временем Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%.

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