Треть украинцев категорически не одобряют переход на украинский язык обучения в школах

В то время, как большинство украинцев выступают за изучение русского языка в школах, 49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают перевод всех русскоязычных школ на украинский язык обучения, 47% - против этого. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, респондентам сообщили, что министр образования Анна Новосад заявила о переходе с сентября 2020 года всех русскоязычных школ Украины на украинский язык обучения, и попросили выразить свое отношение к этому.

Данное нововведение поддерживают 49% опрошенных, из которых полностью одобряют 33%, скорее одобряют, чем нет - 16%. Против данного решения - 47% респондентов, из которых категорически не одобряют - 31%, а скорее не одобряют - 16%.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 9 по 11 октября 2019 года среди 1 200 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, по данным соцопроса, в Украине число общающихся на русском и украинском языках оказалось одинаковым. Также большинство граждан Украины полагают, что русский язык нужно изучать в школах.

Тем временем, с сентября 2020 все школы с русским языком обучения перейдут на украинский.