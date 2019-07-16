Языковую статью закона об образовании признали конституционной, - Гриневич

Конституционный Суд признал конституционным закон "Об образовании".\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила министра науки и образовании Лилия Гриневич, передают Українські Новини.\r\n"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной", - написала она.\r\nПо ее словам, это информация из "надежных источников".\r\nКак сообщали Українськi Новини, новая редакция закона "Об образовании" вступила в силу 28 сентября 2017 года.\r\nВ конституционном представлении авторы отмечают, что ряд положений оспариваемого закона ограничивает права и свободы представителей нацменьшинств на обучение на родном языке в коммунальных учебных учреждениях, нарушает принцип юридической определенности как составляющей верховенства права и устанавливает "дискриминационные преимущества" по языковому признаку и этническому происхождению.\r\nПо мнению депутатов, данный закон противоречит отдельным положениям Конституции, не согласуется с нормами международного права, а в ходе его рассмотрения и принятия парламентом не были соблюдены необходимые процедуры.\r\nТакже КС признал конституционным закон о декоммунизации.\r\nКС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов.