У "ДНР" хочуть прибрати українську і закріпити російську як єдину державну мову

Про це повідомляє "Страна".

На розгляд "Народної ради" Пушилин внесено правки в "закон про освіту". Російська буде обов'язковою для вивчення, а українську та інші мови будуть викладатися за побажанням батьків і можливостям школи.

Зараз в "республіці" затверджено дві "державні" мови - російська та українська.

Заява Пушилина прозвучала напередодні "нормандської зустрічі", де буде вирішуватися доля Донбасу. Право на російську мову вписана в закон про особливий статус, який хочуть поміняти в Києві. Про що і буде йтися у Парижі.

Як повідомляли Українські Новини, міністр Пристайко повідомив, що Україна виконала майже всі зобов'язання до закону про освіту. Також мовну статтю закону про освіту визнали конституційної.