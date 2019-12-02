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  • У "ДНР" хочуть прибрати українську і закріпити російську як єдину державну мову
02 грудня 2019, понеділок, 15:05 33
Політика 2019-12-02T17:15:03+02:00
Українські Новини
У "ДНР" хочуть прибрати українську і закріпити російську як єдину державну мову

У "ДНР" хочуть прибрати українську і закріпити російську як єдину державну мову

Українська мова, Закон про освіту, Конституція, ДНР
Українська мова
Українська мова

У той час як третина українців категорично не схвалюють перехід на українську мову навчання в школах, глава "Донецької народної республіки" Денис Пушилин хоче закріпити в "конституції ДНР" російську мову як єдину державну.

Про це повідомляє "Страна".

На розгляд "Народної ради" Пушилин внесено правки в "закон про освіту". Російська буде обов'язковою для вивчення, а українську та інші мови будуть викладатися за побажанням батьків і можливостям школи.

Зараз в "республіці" затверджено дві "державні" мови - російська та українська.

Заява Пушилина прозвучала напередодні "нормандської зустрічі", де буде вирішуватися доля Донбасу. Право на російську мову вписана в закон про особливий статус, який хочуть поміняти в Києві. Про що і буде йтися у Парижі.

Як повідомляли Українські Новини, міністр Пристайко повідомив, що Україна виконала майже всі зобов'язання до закону про освіту. Також мовну статтю закону про освіту визнали конституційної.

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