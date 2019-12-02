У "ДНР" хочуть прибрати українську і закріпити російську як єдину державну мову

У той час як третина українців категорично не схвалюють перехід на українську мову навчання в школах, глава "Донецької народної республіки" Денис Пушилин хоче закріпити в "конституції ДНР" російську мову як єдину державну. Про це повідомляє "Страна". На розгляд "Народної ради" Пушилин внесено правки в "закон про освіту". Російська буде обов'язковою для вивчення, а українську та інші мови будуть викладатися за побажанням батьків і можливостям школи. Зараз в "республіці" затверджено дві "державні" мови - російська та українська. Заява Пушилина прозвучала напередодні "нормандської зустрічі", де буде вирішуватися доля Донбасу. Право на російську мову вписана в закон про особливий статус, який хочуть поміняти в Києві. Про що і буде йтися у Парижі. Як повідомляли Українські Новини, міністр Пристайко повідомив, що Україна виконала майже всі зобов'язання до закону про освіту. Також мовну статтю закону про освіту визнали конституційної.