Украина выполнила 6 из 7 обязательств к закону об образовании, - Пристайко

Украине, для выполнения рекомендаций Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") к закону об образовании, осталось урегулировать обучение национальных меньшинств в частных школах.

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в ходе брифинга по итогам визита руководства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украину, передают Українські Новини.

Он отметил, что Украина избрала путь защиты прав нацменьшинств путем выполнения рекомендаций "Венецианской комиссии".

"6 из 7 обязательств уже выполнены. 7-е обязательство - это частные школы, каким образом на них распространяется действие закона об образовании - это сейчас определяется в новом законе о среднем образовании, наши коллеги из Министерства образования над этим сейчас работают. Я думаю, эти изменения будут поддержаны в парламенте. С этого момента мы считаем, что вопросы, которые есть у Венгерской стороны к нам окончательно (будут) разрешены", - сказал Пристайко.

Он ожидает, что с момента принятия Радой этого закона Венгрия признает отсутствие оснований для претензий к Украине и разблокирует сотрудничество Украины с НАТО.

Как сообщали Українські Новини, делегация Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.