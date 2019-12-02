Деньги не вернут: от каких покупок лучше отказаться зимой

Зимой, когда температура значительно опускается, опасней всего покупать технику с плазменными или ЖК-дисплеям. Покупая себе или на подарок на Новый год такие девайсы, можно получить неприятный сюрприз и потраченные зря деньги. Например, телевизор, купленный в холодную пору года, нельзя включать около трех часов, поэтому проверить его исправность после доставки курьером не получится, а такой дефект, как "битые пиксели" заметить невозможно без включений. При этом такой брак техники случается на складе или при транспортировке.

Об этом сказал в эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Зимой я бы ни в коем случае не рекомендовал покупать плазмы", – рассказал.

Несмиянов уточнил, что предупреждение касается тех случаев, когда телевизоры или компьютерные мониторы привозят с доставкой на дом.

"Когда плазму заносят, вам говорят: три часа не включайте, пока не выровняется температура. И вы не можете проверить. Визуально "битых пикселей" не видно. Включить нельзя – вы нарушаете инструкцию по эксплуатации. Но если плазма окажется "битой", доказать, что вы не виноваты – невозможно", – пояснил Несмиянов.

По его словам, зимой в Союз потребителей массово обращаются с такими жалобами

"Не спорю, может кому-то и везет. Кто-то говорит: ну, это же редкое исключение. Редкое – не редкое, но вы можете попасть", – предупредил активист.

Как вариант он предложил проверять работу плазмы в магазине и привозить ее уже самостоятельно.

"Но ее необходимо проверить при покупке, – констатировал Несмиянов. – В противном случае я рекомендую воздержаться от покупок плазмы в холодное время года. Никогда вы никому ничего не докажете и деньги не вернете. 100%".

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