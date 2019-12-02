Кіберпонеділок і божевільні знижки: що потрібно встигнути купити за добу

Тим, хто не встиг повністю скупити все, що тільки можна в магазинах, то ще не пізно. Одразу після вихідних настає Кіберпонеділок, під час якого всі великі українські онлайн-магазини надають можливість придбати будь-яку річ зі знижками. Про те, якими варто зайнятися покупками в першу чергу розповідає Astroworld.

День вдалий для покупки:

будь-яких аксесуарів;

купівля механічних приладів і обладнання;

товари для чоловіків: бритви, чоловіча одягу;

інтимних товарів, еротичної білизни, унітазу, туалетного приладдя.

День несприятливий для придбання:

дитячих іграшок;

виробів зі срібла.

Так як Місяць буде перебувати під знаком Водолія, все те, що вам потрібно і важливо із сучасної техніки, смартфони, плеєри, інші гаджети, варто купувати під час знака Водолій. Будь-які новинки також рекомендується купувати в це сприятливий час.

Раніше Українські Новини писали про найактуальніших речі які потрібно знати перед тим як робити покупки. Наприклад, на яких речах можна заощадити взимку і про те, що найчастіше потрібно купувати в інтернеті.