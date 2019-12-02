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  • Кіберпонеділок і божевільні знижки: що потрібно встигнути купити за добу
02 грудня 2019, понеділок, 14:33 8
Lifestyle 2019-12-02T14:55:01+02:00
Українські Новини
Кіберпонеділок і божевільні знижки: що потрібно встигнути купити за добу

Кіберпонеділок і божевільні знижки: що потрібно встигнути купити за добу

Покупки, знижки, шопінг, iPhone
Онлайн-покупки. Фото: pexels
Онлайн-покупки. Фото: pexels

Тим, хто не встиг повністю скупити все, що тільки можна в магазинах, то ще не пізно. Одразу після вихідних настає Кіберпонеділок, під час якого всі великі українські онлайн-магазини надають можливість придбати будь-яку річ зі знижками. Про те, якими варто зайнятися покупками в першу чергу розповідає Astroworld.

День вдалий для покупки:

  • будь-яких аксесуарів;
  • купівля механічних приладів і обладнання;
  • товари для чоловіків: бритви, чоловіча одягу;
  • інтимних товарів, еротичної білизни, унітазу, туалетного приладдя.

День несприятливий для придбання:

  • дитячих іграшок;
  • виробів зі срібла.

Так як Місяць буде перебувати під знаком Водолія, все те, що вам потрібно і важливо із сучасної техніки, смартфони, плеєри, інші гаджети, варто купувати під час знака Водолій. Будь-які новинки також рекомендується купувати в це сприятливий час.

Раніше Українські Новини писали про найактуальніших речі які потрібно знати перед тим як робити покупки. Наприклад, на яких речах можна заощадити взимку і про те, що найчастіше потрібно купувати в інтернеті.

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