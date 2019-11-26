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26 ноября 2019, вторник, 05:55 1066
Lifestyle 2019-11-26T07:45:01+02:00
Українські Новини
Киберпонедельник в Украине: как за 24 часа удачно скупиться и не стоять в очередях

Киберпонедельник в Украине: как за 24 часа удачно скупиться и не стоять в очередях

iPhone, Скидки, Черная пятница, Шопинг, Декабрь
Покупки. Фото: pixabay
Покупки. Фото: pixabay

В преддверие Черной пятницы легко забыть о еще одном празднике в ноябре. Сразу после выходных наступает Киберпонедельник, во время которого все крупные украинские магазины техники предоставляют возможность купить любую электронику со скидками. 

В этот день, только 24 часа интернет-магазины Украины предлагают скидки до 90%, как приятный бонус перед новогодними праздниками. Если вы не хотите толкаться в магазинах и бороться за выбранный вами товар, то киберпонедельник именно ваш день, что получить отличную скидку на любой товар. 

Однодневная акция в этом году пройдет 2 декабря 2019. Эта распродажа всегда проходит в понедельник после черной пятницы. 

Если Черная пятница ассоциируется с традиционным пиком продаж в розничной торговле в обычных магазинах, то "киберпонедельник" обозначает напряженный деньв онлайн-магазинах, которые предлагают товары по сниженным ценам.

Киберпонедельник был придуман предприимчивыми продавцами специально для офисных работников, которые после настоящих распродаж в Черную пятницу возвращаются в понедельник в свои офисы и по инерции продолжают делать покупки со своих служебных компьютеров.

Как сообщали Українські Новини, самое время задуматься о подарках на Новый год и заранее выбрать подходящий, потому что худшие подарки всегда те, которые дарят всем.

Напомним, стоит заранее подумать о том, что купить на Черную пятницу и составить список. 

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