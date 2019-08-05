Каждый третий украинец покупает в интернете: скупают технику, одежду и косметику

В то время, как НБУ улучшил оценку роста экономики на следующие 3 года, м сообщает "Сегодня", рассказывая, что украинцы покупают в интернете, где расположилось больше всего покупателей и какова сумма средних чеков.

По последним исследованиям компании GfK Украина, в среднем в 2018 г. на одного украинца приходится 12 интернет-покупок (тогда как в 2017 г. было всего 9), осуществленных на отечественных сайтах.

По состоянию на 2018 г. количество интернет-пользователей в стране достигло 20 млн. Из них 36% регулярно покупают товары в сети, а это около 7 млн человек.

Покупают технику и одежду

Согласно последним исследованиям компании GfK, каждый третий интернет-пользователь покупает товары онлайн. При этом, около 82% осуществляло от 5 до 20 покупок в сети за последний год, а еще 17% – даже более 20.

По версии GfK, в ТОП-3 категории товаров, которые покупали чаще всего, попали:

Бытовая техника и электроника – 45%

Одежда – 43%

Косметические товары и парфюмерия – 37%

Отмечается, что особой популярностью пользуется цифровая техника, гаджеты, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки, аксессуары к компьютерам, и мелкая бытовая техника (фены, утюги, миксеры и т.д.).

Аналитики OLX говорят о такой же статистике на своем портале. Так, с начала 2019 на платформе чаще всего покупали электронику, детские вещи (более 1,2 млн товаров, указанных как проданные), и одежду с косметикой (1,1 млн проданных товаров за последние полгода).

"Исследование GfK также показало – в сравнении с осенью 2018 выросли продажи аксессуаров для дома. Это подтверждают и данные OLX – четвертую позицию в рейтинге товаров, которые покупают на платформе чаще, возглавила категория "Дом и сад", – больше 600 тыс. товаров, указанных как проданные, за последние полгода", – поясняют в компании OLX.

Если говорить о конкретных товарах, то здесь несомненным лидером уже несколько лет подряд остаются... велосипеды, которые на платформе OLX ищут более 755 тыс. раз за год. Также оказалось, что список популярных запросов сильно отличается у пользователей разных операционных систем на гаджетах.

"Обладатели айфонов в основном мониторили айфоны. Из 10 позиций 6 пришлось на них. Однако если в первом полугодии 2018 г. рейтинг замыкал Gucci, то во втором его вытеснил "диван". Также за весь год пользователи устройств iOS оставались верны брендам Nike, Adidas и Zara", – отмечают в OLX.

Если на первом месте по поисковым запросам пользователей Android в 2018 г. оказался велосипед, то на втором расположились диваны, которые искали 692 тыс. раз, следом идут квартиры – 620 тыс. запросов, далее – платья с 470 тыс. запросами, и замыкают пятерку куртки, которые на платформе искали 408 тыс. раз за год.

Чаще всего покупки онлайн совершают жители столицы

Интересно отметить, что больше всего товаров в интернете покупают люди из Центральной части Украины – 24%, на Западную Украину приходится 23% покупок, на Южную – 17%, а на Восточную и Северную части страны по 13% и 12% соответственно.

К тому же, 10% всех онлайн-покупателей сосредоточились в Киеве; получается, что в одной только столице почти столько же покупателей, как на всем севере или востоке страны.

Согласно исследованию GfK, возрастные рамки среднестатистического украинца-покупателя – 26-35 лет.

Помимо того, что украинцы активно пользуются интернетом для шопинга, растет количество пользователей именно мобильных устройств. Если раньше большинство пользовалось стационарными компьютерами и ноутбуками, то сейчас одного смартфона хватает, чтобы заменить и телевизор, и ПК, и плеер, и поход по магазинам. Среди тех, кто совершал покупки через смартфон или планшет, около 51% делали это через специальное приложение.

По данным компании OLX средний чек покупок отличается в зависимости от категории товаров. Так, в категории "Транспорт" средний чек выше всего и составляет 31 тыс. грн. На запчасти для транспорта тратят в среднем 750 грн, на электронику – 680 грн, на товары из категории "Хобби, развлечения и спорт" по 615 грн.

"Онлайн-шоперы Украины тратят на хобби и отдых примерно столько, сколько на покупку электроники. А вот средний чек масштабных товаров из рубрики "Дом и сад" составляет всего 420 грн. Автотовары и запчасти для транспорта лидируют по суммам", – говорят в OLX.

Как сообщали Українські Новини, соцсети взорвались недоверием ко дню скидок.

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