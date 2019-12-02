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02 декабря 2019, понедельник, 13:41 93
Верховная Рада и партии 2019-12-02T13:42:19+02:00
Українські Новини
Придется пользоваться старыми: в бюджете не предусмотрели деньги на сенсорные кнопки для голосования

Придется пользоваться старыми: в бюджете не предусмотрели деньги на сенсорные кнопки для голосования

Госбюджет-2020, Сенсорная кнопка, Верховная Рада, Разумков
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

После того, как в Верховной Раде приняли госбюджет-2020, председатель Дмитрий Разумков заявил, что в государственном бюджете не предусмотрены расходы на установку сенсорной кнопки для голосования депутатов парламента.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передают Українськi Новини.

"Сегодня Аппарат Верховной Рады изучает этот вопрос, ищем коллег, которые бы смогли интегрировать в существующую систему Рада дополнительное оборудование, которое бы смогло функционировать с тем оборудованием, которое есть сегодня, потому что полная модернизация зала и всей системы достаточно затратное мероприятие и сейчас в бюджете действительно таких денег нет. Сегодня такие средства не предусмотрены", - сказал он.

При этом Разумков отметил, что вопрос установки сенсорной кнопки будет обрабатываться и парламентарии намерены искать дополнительные ресурсы для того, чтобы в 2020 году кнопка была установлена.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело по факту нарушений сотрудниками аппарата Рады при внедрении сенсорной кнопки.

Бывший председатель Рады Андрей Парубий заявлял, что регламент парламента допускает использование сенсорной кнопки. Рада утвердила смету расходов парламента в 2 млрд гривен на 2020 год.

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