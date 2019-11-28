Газ дешеветь не будет: эксперты озвучили прогноз цены на голубое топливо

В то время, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет выполнять обещание Президента Владимира Зеленского, отменить оплату коммунальных услуг для людей старше 70 лет, Ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый газовый договор с Россией или нет.

Как пишет "Сегодня", такое мнение высказали опрошенные изданием эксперты. В частности, директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, тарифы не упадут даже в том случае, если Украина согласится покупать российский газ "со скидкой".

"Нафтогаз" закупил летом газ по 180 долларов за 1000 куб. м, а сейчас как благодеяние продает населению по 280 долларов за 1000 куб. м. При этом утверждает, что рыночная цена газа после Нового года будет 10751 грн за 1000 куб. м", – говорит Рябцев.

"Государство продаст всем купленный по-дешевке газ по нынешним достаточно высоким ценам, заработает денег для выплаты субсидиантам", – добавляет аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко также уверен, что цена газа в лучшем случае не изменится, а если договор о транзите не будет подписан, то увеличится до 13-14 грн/куб. м.

Впрочем, как заверил накануне премьер-министр Алексей Гончарук, украинцам не следует бояться роста рыночной цены газ. По его словам, что Кабинет министров одобрил специальную программу "Гарантированная цена на газ". Эта программа позволит покупать газ по 8 грн/куб. м даже в случае остановки транзита. Участие в программе – добровольное.

Как сообщали Українські Новини, ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

"Нефтегаз Украины" повысила на ноябрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).



Тем временем 2 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.