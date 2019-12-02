Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель

Після того, як експерти озвучили прогноз ціни на блакитне паливо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що з 1 травня 2020 року для населення буде діяти ринкова ціна на природний газ.

Про це він повідомив в ході прес-конференції 2 грудня, передають Українські Новини.

"Це буде повноцінний ринок, ми дійсно пішли за ціною для населення, близькою до ринкової", - сказав Оржель.

Також він додав, що в даному випадку важливою метою уряду є побудова ефективних ринків і відсутність перехресного субсидування.

Як повідомляли Українські Новини, економіст заявив, що ціна на газ для українців може підскочити на 35% до кінця року. Тим часом "Нафтогаз України" підвищив на листопад ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 14,6%, або на 622,24 гривень/тис. куб. м до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Раніше Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення в 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м, що у разі укладення транзитного контракту з "Газпромом" ціна на газ в опалювальному сезоні 2019/20 буде історично низькою.