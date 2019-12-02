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02 декабря 2019, понедельник, 11:24 30
Транспорт 2019-12-02T11:31:46+02:00
Українські Новини
Украинцы активнее покупают новые авто: Renault и Toyota лидируют на рынке

Украинцы активнее покупают новые авто: Renault и Toyota лидируют на рынке

Автомобили, продажи автомобилей, Авторынок

В ноябре по сравнению с октябрем продажи новых легковых автомобилей увеличились на 17% до 8 565 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8 565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее... В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного уменьшился, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, наилучший результат на ноябрьском рынке новых легковых авто продемонстрировала марка Renault, 1 751 автомобилю которой были выданы регистрационные номера, что вдвое больше, чем год назад. 

На втором месте, как и в ноябре прошлого года, - Toyota. Спрос на автомобили этой японской марки вырос на 66% до 1 254 единиц.

Третью ступеньку рейтинга уверенно заняла KIA, годом ранее находившаяся на четвертой позиции. За месяц 753 новых автомобилей KIA пополнили украинский автопарк, что на 21% больше, чем в ноябре 2018 года.

С 50-процентным ростом с седьмой на четвертую строчку ноябрьского рейтинга поднялся Volksvagen – 581 единица. Несмотря на 8-процентное падение регистраций, замыкает пятерку лидеров месяца, как и в прошлом году, Skoda – 527 единиц.

Также в ТОП-10 ноября попали: Hyndai – 440 единиц (+0,5%), Nissan – 361 (-47%), Peugeot – 258 (+40%); Mitsubishi – 254 (+24%), Suzuki – 250 (+30%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster - автомобили этой модели в ноябре получили 688 регистрационных номеров.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 79,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи легковых электромобилей повысились на 37% до 5,789 тыс. авто., а рынок украинских легковушек вырос в два раза.

Тем временем в сентябре самой популярной маркой среди украинцев также стала Renault, а также в ноябре, а с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом. Кроме того, 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.

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