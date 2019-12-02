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  • Ціна на електроенергію знову оновила історичний мінімум, знизившись на 31,9%
02 грудня 2019, понеділок, 11:10 19
Економіка 2019-12-02T11:10:14+02:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію знову оновила історичний мінімум, знизившись на 31,9%

Ціна на електроенергію знову оновила історичний мінімум, знизившись на 31,9%

Енергосистема України, Ринок електроенергії, Електроенергія, ціни на електроенергію
Електроенергія. Фото: Бізнес Цензор
Електроенергія. Фото: Бізнес Цензор

Ціни на електроенергію знову оновили історичний мінімум: 1 грудня 2019 року середня ціна електричної енергії на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі України (ОЕС України) знизилася на 31,9%, або на 403,48 гривень/МВт-год до 860,42 гривень/МВт-год порівняно з 30 листопада.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

При цьому ціна електроенергії на 2 грудня збільшилася на 34,8% до 1 159,47 гривень/МВт-год

Також в торговельній зоні "Бурштинського енергоострова" вартість електроенергії на 1 грудня знизилася на 5,7%, або на 100,98 гривень/МВт-год до 1 665,81 гривень/МВт-год в порівнянні з 30 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, раніше депутат Герус пов'язав зниження цін на електроенергію з конкуренцією на ринку.

Промисловість субсидує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд гривень в рік.

Росія після відновлення імпорту продає Україні електроенергію дешевше, ніж власному населенню.

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