Ціна на електроенергію знову оновила історичний мінімум, знизившись на 31,9%

Ціни на електроенергію знову оновили історичний мінімум: 1 грудня 2019 року середня ціна електричної енергії на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі України (ОЕС України) знизилася на 31,9%, або на 403,48 гривень/МВт-год до 860,42 гривень/МВт-год порівняно з 30 листопада.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

При цьому ціна електроенергії на 2 грудня збільшилася на 34,8% до 1 159,47 гривень/МВт-год

Також в торговельній зоні "Бурштинського енергоострова" вартість електроенергії на 1 грудня знизилася на 5,7%, або на 100,98 гривень/МВт-год до 1 665,81 гривень/МВт-год в порівнянні з 30 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, раніше депутат Герус пов'язав зниження цін на електроенергію з конкуренцією на ринку.

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