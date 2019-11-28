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28 ноября 2019, четверг, 14:45 494
Экономика 2019-11-28T15:15:02+02:00
Українські Новини
Цена электроэнергии обновила исторический минимум и снизилась на 32%

Цена электроэнергии обновила исторический минимум и снизилась на 32%

Электроэнергия, Цена на электроэнергию, Рынок электроэнергии, Оператор рынка
Электричество. Фото: пресс-служба Донбассэнерго
Электричество. Фото: пресс-служба Донбассэнерго

Средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС Украины) снизилась на 32,36% или на 429,81 гривен/МВт-ч до 898,4 гривен/МВт-ч в сравнении с 28 ноября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

Согласно информации на сайте "Оператора рынка" в начале ноября средняя цена электроэнергии составляла 1 453,43 гривен/МВт-ч.

При этом 28 ноября средняя стоимость электроэнергии составляла 1 328,21 гривен/МВт-ч.

При этом в торговой зоне Бурштынского "энергоострова" стоимость электроэнергии на 29 ноября снизилась на 8,5% или на 160,93 гривен/МВт-ч до 1 727,2 гривен/МВт-ч в сравнении с 28 ноября.

Как сообщали Українські Новини, цена электроэнергии для некоторых украинцев может измениться.

Также у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.

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