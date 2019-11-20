Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус

"При принятии различных решений очень важно мониторить деятельность участников рынка, чтобы понимать влияние и эффект на общую рыночную ситуацию". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Парламентарий отметил, что компания "ДТЭК Павлоградуголь" является крупнейшей угольной компанией (всего группа контролирует около 80% украинского угля).

По информации Геруса, данная компания имела за 9 месяцев следующие финансовые результаты:

- Чистый доход составил 25 млрд грн

- Себестоимость составила 14,7 млрд грн

- Валовая прибыль составила 10,3 млрд грн

- Операционная прибыль составила 7,9 млрд грн (рост 46% к прошлому году).

Всего за 9 месяцев компания добыла около 14 млн тонн угля, следовательно, производственная себестоимость около 1 тыс грн за 1 тонну угля.

Рентабельность по операционной прибыли составила 32%.

"Это очень хорошие финансовые результаты. Особенно в такой бедной стране, как наша. Ведь это уголь не продавался на экспорт, а конвертировался в электроэнергию и оплачивался украинскими потребителями. Не могу вмешиваться в частный бизнес, но все-таки был бы рад, если бы эти прибыли компания использовала для повышения зарплат шахтеров, а не на финансирование платных экспертов и продажных политиков", - констатировал народный депутат Андрей Герус.

И добавил, что он обязательно продолжит мониторинг, чтобы не довести до обнищания участника рынка.

"А пока снижение цены электроэнергии на 20% - это логическое следствие демонополизации и конкуренции на рынке. За ноябрь учреждения, предприятия и другие небытовые потребители получат снова сниженные счета за электроэнергию", - резюмировал Андрей Герус.