Трамп вирішив "прогуляти" судове слухання щодо його імпічменту

Про це повідомляє CNN.

Адвокат Трампа Пет Чіполлоне вже повідомив про це рішення голові комітету Палати представників Конгресу США з судових питань Джеррі Надлеру.

"Це безпідставне і однопартійний розслідування суперечить історичній практиці, процесуальному праву і справедливості. Не можна очікувати нашої участі у слуханнях, поки не будуть названі свідки і поки не стане відомо, чи забезпечить юридичний комітет президенту справедливий процес шляхом додаткових слухань", — заявив захисник глави Білого дому.

Він також нагадав, що 4 грудня у Трампа запланований візит на саміт НАТО в Лондон.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Нагадаємо, Дональд Трамп особисто заблокував військову допомогу Україні черещ що з Білого дому звільнилися два співробітника.