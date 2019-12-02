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02 грудня 2019, понеділок, 10:56 9
Америка 2019-12-02T12:45:02+02:00
Українські Новини
Трамп вирішив "прогуляти" судове слухання щодо його імпічменту

Трамп вирішив "прогуляти" судове слухання щодо його імпічменту

Дональд Трамп, Імпічмент, Суд, США
Дональд Трамп. Фото: Twitter/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: Twitter/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп і його адвокати не будуть брати участь у першому судовому засіданні з імпічменту, процедура якого почалася 31 жовтня, а слухання призначено на 4 грудня.

Про це повідомляє CNN.

Адвокат Трампа Пет Чіполлоне вже повідомив про це рішення голові комітету Палати представників Конгресу США з судових питань Джеррі Надлеру.

"Це безпідставне і однопартійний розслідування суперечить історичній практиці, процесуальному праву і справедливості. Не можна очікувати нашої участі у слуханнях, поки не будуть названі свідки і поки не стане відомо, чи забезпечить юридичний комітет президенту справедливий процес шляхом додаткових слухань", — заявив захисник глави Білого дому.

Він також нагадав, що 4 грудня у Трампа запланований візит на саміт НАТО в Лондон.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Нагадаємо, Дональд Трамп особисто заблокував військову допомогу Україні черещ що з Білого дому звільнилися два співробітника.

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