Трамп вирішив "прогуляти" судове слухання щодо його імпічменту

Президент США Дональд Трамп і його адвокати не будуть брати участь у першому судовому засіданні з імпічменту, процедура якого почалася 31 жовтня, а слухання призначено на 4 грудня. Про це повідомляє CNN. Адвокат Трампа Пет Чіполлоне вже повідомив про це рішення голові комітету Палати представників Конгресу США з судових питань Джеррі Надлеру. "Це безпідставне і однопартійний розслідування суперечить історичній практиці, процесуальному праву і справедливості. Не можна очікувати нашої участі у слуханнях, поки не будуть названі свідки і поки не стане відомо, чи забезпечить юридичний комітет президенту справедливий процес шляхом додаткових слухань", — заявив захисник глави Білого дому. Він також нагадав, що 4 грудня у Трампа запланований візит на саміт НАТО в Лондон. Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. Нагадаємо, Дональд Трамп особисто заблокував військову допомогу Україні черещ що з Білого дому звільнилися два співробітника.