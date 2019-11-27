подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Два сотрудника Белого дома подали в отставку после заморозки военной помощи Украине
27 ноября 2019, среда, 12:19 652
Америка 2019-11-27T12:45:02+02:00
Українські Новини
Два сотрудника Белого дома подали в отставку после заморозки военной помощи Украине

Два сотрудника Белого дома подали в отставку после заморозки военной помощи Украине

Белый дом, Стенограмма, Военная помощь, Трамп
Белый дом. Фото: pixabay
Белый дом. Фото: pixabay

Два сотрудника из Административно-бюджетного управления Белого дома уволились из-за приостановки Трампом помощи украинским военным.

Об этом говорится в показаниях сотрудника этого же управления Марка Сэнди на закрытых слушаний, которые состоялись в этом месяце, отмечает The Hill.

"Двое сотрудников, один из которых работал в юридическом подразделении, подали в отставку частично из-за беспокойства в связи с непонятным замораживанием помощи", - приводит издание показания чиновника.

Фамилии чиновников в стенограмме остаются неизвестными, поскольку свидетель отметил, что не хотел бы говорить об их мотивации за них. При этом он подчеркнул, что по крайней мере в тот момент были высказаны определенные разочарования в связи с тем, что причины такого шага в отношении Украины были непонятными и оставались без объяснений.

Марк Сэнди также отметил в показаниях, что считает президента Трампа лицом, которое руководило процессом приостановления военной помощи для Украины. Показания чиновника Белого дома стали частью расследования Палаты представителей по поводу импичмента президента США.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что может появиться третий разговор с Трампом.

Напомним, на предстоящих выборах в США в 2020 году миллиардер Блумберг планирует победить Трампа и стать новым президентом.

Больше новостей о: Белый дом Стенограмма Военная помощь Трамп

Архив
Новости
Производитель "Яготинского" отказался от работы с ZIK после обвинений в поддержке российской агрессии 12:50
Apple исправил карты, указав Крым территорией России, - росСМИ 12:41
"Нефтегаз" выиграл апелляцию у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже 12:41
За две недели это невозможно: эксперт критически оценил планы ВРУ и Кабмина по ускоренной легализации игорного бизнеса 12:33
Два сотрудника Белого дома подали в отставку после заморозки военной помощи Украине 12:19
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей 22:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Иванисов. Фото: 4vlada.com
"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии 10:44
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok