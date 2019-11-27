Два сотрудника Белого дома подали в отставку после заморозки военной помощи Украине

Два сотрудника из Административно-бюджетного управления Белого дома уволились из-за приостановки Трампом помощи украинским военным.

Об этом говорится в показаниях сотрудника этого же управления Марка Сэнди на закрытых слушаний, которые состоялись в этом месяце, отмечает The Hill.

"Двое сотрудников, один из которых работал в юридическом подразделении, подали в отставку частично из-за беспокойства в связи с непонятным замораживанием помощи", - приводит издание показания чиновника.

Фамилии чиновников в стенограмме остаются неизвестными, поскольку свидетель отметил, что не хотел бы говорить об их мотивации за них. При этом он подчеркнул, что по крайней мере в тот момент были высказаны определенные разочарования в связи с тем, что причины такого шага в отношении Украины были непонятными и оставались без объяснений.

Марк Сэнди также отметил в показаниях, что считает президента Трампа лицом, которое руководило процессом приостановления военной помощи для Украины. Показания чиновника Белого дома стали частью расследования Палаты представителей по поводу импичмента президента США.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что может появиться третий разговор с Трампом.

Напомним, на предстоящих выборах в США в 2020 году миллиардер Блумберг планирует победить Трампа и стать новым президентом.