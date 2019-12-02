НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка

Национальный банк в ноябре оштрафовал Европромбанк на 400 тыс. гривен, Мегабанк – на 200 тыс. гривен, Радабанк – на 300 тыс. гривен и Ощадбанк – на 200 тыс. гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил к четырем банкам меры воздействия.

На Европромбанк наложен штраф в размере 400 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов, Мегабанк оштрафован на 200 тыс. гривен за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Радабанк оштрафован на 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка, Ощадбанк - на 200 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в августе оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн гривен, Укргазбанк – на 300 тыс. гривен и Коммерческий индустриальный банк на 200 тыс. гривен за нарушения в финмониторинге. Тем временем активы НБУ продолжают сокращаться третий квартал подряд.