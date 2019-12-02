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02 декабря 2019, понедельник, 09:55 52 Карта
Общество 2019-12-02T11:45:03+02:00
Українські Новини
Движение в Киеве сковали масштабные пробки: карта

Движение в Киеве сковали масштабные пробки: карта

Транспорт, Пробки, Автомобили, Киев
Пробки на дорогах. Фото: pexels
Пробки на дорогах. Фото: pexels

Тем временем как ГосЧС предупредила об ухудшении погоды, в понедельник, 2 декабря, в большинстве районов Киева образовались масштабные пробки на дорогах. 

Об этом сообщает Українські Новини, ссылаясь на данные Google Maps.

Затруднено движение транспорта на Дарницком мосту, мосту Патона, на мосту Метро и на Южном мосту в сторону центра. 

Также затруднено движение на Оболони, возле станций метро "Героев Днепра", "Дорогожичи," Сырец ". Пробки образовались на Подоле, на проспекте Победы, частично на бульваре Тараса Шевченко, на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте и Набережном шоссе.

Пробки из-за ДТП образовались на Набережно-Рыбальской улице, проспекте Героев Сталинграда, улице Семена Скляренка, возле станции метро "Льва Толстого", на проспекте Генерала Ватутина, частисно на проспекте Степана Бандеры. 

На Левом берегу затруднено движение транспорта из стороны мостов на проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, Броварском проспекте. Рядом со станциями метро "Левобережная", "Бориспольская", "Позняки", "Осокорки".

Как сообщали Українські Новини, на новогодние празднике собираются перекрывать центр и еще несколько улиц в Киеве. 

Напомним, в горсовете Киева решили бороться с брошенными на улицах столицы автомобилями методом эвакуации и дальнейшей утилизации.

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