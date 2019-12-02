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02 грудня 2019, понеділок, 09:55 16
Суспільство 2019-12-02T12:30:04+02:00
Українські Новини
Рух у Києві скували масштабні затори: карта

Рух у Києві скували масштабні затори: карта

Затори в Києві, Автомобіль, Транспорт, Обмеження руху
Пробки на дорогах. Фото: pexels
Пробки на дорогах. Фото: pexels

У той час як ДСНС попередила про погіршення погоди, в понеділок, 2 грудня, у більшості районів Києва утворилися масштабні затори на дорогах.

Про це повідомляє Українські Новини, посилаючись на дані Google Maps.

Ускладнено рух транспорту на Дарницькому мосту, мосту Патона, на мосту Метро і на Південному мосту у бік центру.

Також ускладнений рух на Оболоні, біля станцій метро "Героїв Дніпра", "Дорогожичі," Сирець ". Затори утворилися на Подолі, на проспекті Перемоги, частково на бульварі Тараса Шевченка, на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті і Набережному шосе.

Пробки із-за ДТП утворилися на Набережно-Рибальської вулиці, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Семена Скляренка, біля станції метро "Льва Толстого", на проспекті Генерала Ватутіна, частисно на проспекті Степана Бандери.

На Лівому березі ускладнено рух транспорту з боку мостів на проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, Броварському проспекті. Поруч зі станціями метро "Лівобережна", "Бориспільська", "Позняки", "Осокорки".

Як повідомляли Українські Новини, на новорічні святі збираються перекривати центр і ще кілька вулиць у Києві.

Нагадаємо, у міськраді Києва вирішили боротися з кинутими на вулицях столиці автомобілями методом евакуації та подальшої утилізації.

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