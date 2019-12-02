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02 декабря 2019, понедельник, 08:38 651
Верховная Рада и партии 2019-12-02T08:45:01+02:00
Українські Новини
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата

Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата

Слуга народа, Депутаты, Верховная Рада, Укравтодор
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Тем времене как Арахамия сообщил об исключении нардепа Романа Иванисова, спустя две недели в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений о лишении депутатских мандатов губернатора Харьковской области Алексея Кучера и главы "Укравтодора" Александра Кубракова, сообщает "Страна".

Уже 4 декабря эти проекты рассмотрит регламентный комитет и в четверг, 5 декабря, очевидно, проголосуют.

После этого на 179 округе (округ Кучера) должны быть объявлены перевыборы.

По списку следующим вместо Кубракова зайдет Сергей Мандзий. В 2015 году БПП его выдвигал на мэра Хмельницкого - он не выиграл. Также его БПП выдвигал по мажоритарке депутатом в Хмельницкий горсовет, куда он тоже не прошел.

До последнего времени ходили слухи, что он станет губернатором Хмельницкой области, но вместо него Зеленский назначил Дмитрия Габинета, который был помощником народного депутата Николая Стефанчука (брата первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука).

После Сергея Мандзия следующий кандидат на вход в Раду - Александр Санченко, директор по вопросам социальной ответственности фестиваля Атлас-Викенд

Как сообщали Українські Новини, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец в ноябре 2014 года нанес серьезные травмы прохожему. После этой ситуации он уехал служить в АТО на 38 дней.

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