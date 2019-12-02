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02 грудня 2019, понеділок, 08:38 34
Верховна Рада і партії 2019-12-02T08:41:36+02:00
Українські Новини
Главу "Укравтодору" можуть позбавити депутатського мандата

Главу "Укравтодору" можуть позбавити депутатського мандата

Слуга народу, Депутат, Верховна Рада, Укравтодор
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

У той час як Арахамія повідомив про виключення нардепа Романа Іванісова, через два тижны у Верховній Раді України зареєстровано проекти постанов про позбавлення депутатських мандатів губернатора Харківської області Олексія Кучера і глави "Укравтодору" Олександра Кубракова, повідомляє "Країна".

Вже 4 грудня ці проекти розгляне регламентний комітет і в четвер, 5 грудня, очевидно, проголосують.

Після цього на 179 окрузі (округ Кучера) повинні бути оголошені перевибори.

За списком наступним замість Кубракова зайде Сергій Мандзій. У 2015 році БПП його висував на мера Хмельницького - він не виграв. Також його БПП висував по мажоритарці депутатом Хмельницька міськрада, куди він теж не пройшов.

До останнього часу ходили чутки, що він стане губернатором Хмельницької області, але замість нього Зеленський призначив Дмитра Габинета, який був помічником народного депутата Миколи Стефанчука (брата першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука).

Після Сергія Мандзія наступний кандидат на вхід в Раду - Олександр Санченко, директор з питань соціальної відповідальності фестивалю Атлас-Вікенд

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець в листопаді 2014 року наніс серйозні травми перехожому. Після цієї ситуації він поїхав служити в АТО на 38 днів.

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