"Слуга народа" избил прохожего в 2014: с него взыскали 10 тыс. гривен и дали два года условно

Тернопольский горрайонный суд 17 августа 2015 года взыскал с депутата Верховной Рады Андрея Богданца ("Слуга народа") 10 тыс. гривен за лечение и причиненный моральный ущерб прохожему, которого избил депутат в ноябре 2014 года.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Таким образом суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры Тернополя в интересах государства в лице департамента финансов Тернопольской облгосадминистрации и взыскал с Богданца 4 180 гривен, затраченных на лечение потерпевшего от преступления.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с Богданца 6 тыс. гривен компенсации за причиненный моральный вред, при том что потерпевший просил выплатить ему 200 тыс. гривен.

Согласно приговору суда, 18 ноября 2014 около 16:00, Богданец, находясь на проезжей части дороги напротив дома №4 по улице Девичьей в Тернополе, с умыслом на совершение хулиганских действий, с целью показать свою исключительность и распущенность, связанную с неуважением к личности и человеческому достоинству, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в пренебрежительном отношении к общественному порядку и существующим в обществе общепризнанным правилам поведения и нравственности, демонстрируя наплевательское отношение к обществу, а также к соблюдению правил поведения в быту, беспричинно начал конфликт с прохожим.

Во время конфликта Богданец действовал с особой дерзостью, что выразилось в применении физического насилия, с целью причинения потерпевшему телесных повреждений, умышленно нанес прохожему один удар кулаком в левую часть лица, чем вызвал телесные повреждения средней тяжести.

В результате указанных неправомерных действий Богданца, был нанесен значительный ущерб общественному порядку и интересам потерпевшего.

Учитывая искреннее раскаяние в содеянном преступлении, суд приговорил Богданца к 2 годам ограничения свободы условно.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Андрей Богданец от фракции "Слуга народа" признался, что имеет обвинительный приговор суда, отметив, что этот факт был известен во время предвыборной кампании и никак не повлиял на ход голосования.

Ранее исключенный из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов пообщался с пранкером "Джокером" на тему информации о групповом изнасиловании депутатом и его друзьями несовершеннолетней девушки.