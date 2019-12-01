В Берлине полсотни украинцев не смогли вылететь домой из-за очередей в аэропорту

Сегодня, 1 декабря, в Берлине из-за больших очередей на паспортном контроле в аэропорту Шенефельд 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Германии в Facebook.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", - говорится в нем.

Во избежание подобных случаев в будущем консулы советуют с большим запасом времени прибывать в аэропорт, поскольку меры безопасности по проверке ручной клади требуют тщательной проверки.

Ранее Українські Новини писали о том, какие права имеет пассажир, если его рейс задержали, отменили или он был выполнен в другой аэропорт из-за тумана или другой плохой погоды. В октябре в "Борисполе" массово отменяли и задерживали авиарейсы, но не из-за погоды.

Также был обнародован топ-10 наиболее пунктуальных авиакомпаний в Украине.