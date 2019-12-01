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01 декабря 2019, воскресенье, 22:21 53
Общество 2019-12-01T23:00:02+02:00
Українські Новини
В Берлине полсотни украинцев не смогли вылететь домой из-за очередей в аэропорту

В Берлине полсотни украинцев не смогли вылететь домой из-за очередей в аэропорту

Берлин, Берлин-Киев, Берлин-Львов, Авиарейс, Wizzair, Raynair
Аэропорт Берлин-Шенефельд. Фото: David Herrmann (Hedavid)/German Wikipedia
Аэропорт Берлин-Шенефельд. Фото: David Herrmann (Hedavid)/German Wikipedia

Сегодня, 1 декабря, в Берлине из-за больших очередей на паспортном контроле в аэропорту Шенефельд 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Германии в Facebook.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", - говорится в нем.

Во избежание подобных случаев в будущем консулы советуют с большим запасом времени прибывать в аэропорт, поскольку меры безопасности по проверке ручной клади требуют тщательной проверки.

Ранее Українські Новини писали о том, какие права имеет пассажир, если его рейс задержали, отменили или он был выполнен в другой аэропорт из-за тумана или другой плохой погоды. В октябре  в "Борисполе" массово отменяли и задерживали авиарейсы, но не из-за погоды.

Также был обнародован топ-10 наиболее пунктуальных авиакомпаний в Украине.

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