Что будет с гривной: эксперты назвали три фактора, которые повлияют на курс

Среди главных факторов, которые могут отразиться на валютной ситуации в Украины, эксперты называют судебные процессы, связанные с приватизацией ПриватБанка. 19 декабря должно состояться заседание апелляционного административного суда в Киеве, 10 января 2020-го – Высокого суда в Лондоне. С исходом этих судов связано и решение о новом кредите МВФ, которое, как ожидается, также должно быть принято еще до Нового года. А кредитные деньги – это не только инвестиции в экономику, это и доверие других инвесторов. От объема инвестиций в экономику курс валют зависит напрямую, сообщает "Сегодня" со ссылкой на экспертов.

Вторым важным фактором, который будет определять курс гривни в декабре, является ситуация с транзитом газа.

"В декабре станет понятно, будет ли продолжен транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. По моему мнению, вероятность продолжения газового транзита очень невелика. И "Газпром" готовится к этому, прокачивая гораздо большие объемы газа, чем раньше. Если экспорт прекратится, Украина потеряет 2-3 млрд долларов в год. А это существенный фактор. Напомню, что иностранцы купили наших ОВГЗ на 4 миллиарда, и мы видим, насколько укрепилась гривня. А тут потеря ежегодно будет составлять 2-3 млрд", – говорит экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Причем он полагает, что эффект будет немедленным.

"Это скажется сразу. Чем меньше будет шансов, что транзитное соглашение продолжится, тем активнее рынок будет реагировать. То есть не 31 декабря, а гораздо раньше", – уточняет эксперт.

Третьим по важности фактором, который так или иначе отразится на экономике, Тарас Козак считает встречу в "нормандском формате".

"Это важные факторы, и предвидеть, чем закончатся эти события, сегодня невозможно. Но если эти факторы сработают на позитив, гривня будет и дальше укрепляться, а если итоги будут негативными для нас – то курс будет 27-28 грн за доллар, а может, и больше", – говорит Тарас Козак.

Представителей бизнеса ситуация неопределенности не может радовать. Впрочем, как и незапланированное укрепление гривни.

"Любое изменение курса валют – вниз или вверх – для экономики страны всегда плохо. Каждый импортер или экспортер напрямую привязан к курсу валют, когда планирует финансовый год. Потому любое колебание валюты вверх или вниз негативно сказывается на показателях предприятия. В процессе планирования закладывается некий курс и определенная волатильность, которая при развитой экономике измеряется в сотых долях процента. В Украине же просадка курса, если не ошибаюсь, около 24%. Это большое колебание, которое тяжело спрогнозировать. Так же, как тяжело было спрогнозировать рост курса валют в 2014 году, который стал реальным потрясением для экономики. То, что сейчас нацвалюта укрепляется, – хорошо. Но это укрепление не спрогнозировано и не зашито в финансовый план предприятий: ни государственных, ни частных. А это тоже потрясение, и непонятно, чего ждать в будущем. Никто не знает, что будет с курсом доллара: поднимется он до 27 грн, зафиксируется на 23 или опустится ниже? Если экономика страны способна сориентировать хозяйствующего субъекта на горизонт от года – это признак стабильности экономики страны. Так происходит в Германии, Чехии, Италии и прочих развитых странах. В случае с Украиной – укрепление гривни хорошо, но в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной – такое же потрясение, как и рост", – говорит Руслан Соболь, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, пятую неделю подряд наличный доллар катастрофически падает. Кроме того, до Нового года гривна может обвалиться.