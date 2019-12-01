Зимовий настрій: музика для затишного зимового вечора

Керівник данського Інституту дослідження щастя Майк Вікінг у своїй книзі рекомендує слідувати простим правилам, щоб створити хюгге - атмосферу щастя. Щоб щасливо пережити зиму, треба зробити вдома максимальний затишок - запастися пледами, свічками, хорошими фільмами і смачною їжею. Домашнє спілкування з сім'єю або друзями вдома, де тепло і затишно створює особливу атмосферу і сприяє відчуттю щастя.

Для такого зимового вечора Українські Новини зібрали плейлисти, щоб ще більше наповнити будинок затишком і гармонією. Музика для зимового настрою чудово підійде як для вечері, так і просто для фону.

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Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про те, як зробити ідеальний декор в квартирі з натуральних продуктів. А також про те, як вибрати подарунок людині, у якого все є і при цьому не помилитися при виборі подарунка на Новий рік.