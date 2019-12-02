У Бородянского не берутся подсчитывать дезинформацию в украинских СМИ, за которую собираются "сажать"

В своих утверждениях об огромном количестве дезинформации в украинских СМИ Министерство культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского исходит из неназванных данных ряда общественных организаций, которые в министерстве считают "авторитетными", а также из исследований международных организаций об информационных операциях спецслужб РФ.

При этом, какую-либо регистрацию фактов дезинформации в Министерстве не ведут и вести не планируют.

Об этом говорится в ответе реорганизуемого Министерства информационной политики Украины (сейчас входит в состав Министерства культуры, молодежи и спорта) на информационный запрос Українських Новин.

"МКМС и в дальнейшем не планирует осуществлять регистрацию фактов сознательной дезинформации", - говорится в ответе.

При этом не уточняется, откуда берутся утверждения о "фактах сознательной дезинформации" в ведомстве, которое такие факты не регистрировало и не планирует регистрировать.

Согласно ответу, представления о наличии дезинформации в Украине формируются на основе предположений "очевидных и не требующих дополнительного анализа", а также публикаций texty.org.ua и stopfake.org.

При этом, большую часть ответа в ведомстве Бородянского посвятили сообщению о результатах исследований методов российской пропаганды международными центрами и институциями.

Ранее министр Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Журналисты и представители медиа-сообщества раскритиковали данные проекты.

Позднее Бородянский в публичном выступлении приравнял заказные новости к госизмене и предложил сажать авторов за дезинформацию.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский допускает действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта. "Сегодня против Украины ведется война. Все нормы, которые касаются дезинформации, уголовной ответственности будут действовать только до того момента, пока мы не вернем Украину в границы до 2014 года. То есть это будет период ограниченный", - сказал он.

При этом, по мнению министра, только 8% украинцев могут отличить фейковую новость от правдивой, а 92% украинцев не могут отличить правду от фейка. Источник таких цифр Бородянский также не стал называть, заявив, что основывается на результатах какого-то "последнего исследования".