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01 грудня 2019, неділя, 15:35 10
Політика 2019-12-01T17:15:01+02:00
Українські Новини
Україна припинила купувати у Білорусі електроенергію

Україна припинила купувати у Білорусі електроенергію

Білорусь, Електроенергія

З 1 грудня українські трейдери припинили імпорт електроенергії з Беларуси. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на учасників ринку.

Купівля електроенергії зупинена вночі.

"З години ночі імпорт з Білорусі - нуль. Трейдери перестали імпортувати. Білорусь зараз дорожче нашого ринку", - сказав інсайдер.

При цьому до цих пір в незначних обсягах тривають поставки електроенергії з Росії. Так, вночі імпорт становить 16 мВт, вдень 200-300 мВт (при споживанні 16 000-21 000 мВт).

Загальні показники імпорту електроенергії в Україну рівні 0,1-1,7% від усього споживання.

Як повідомляли Українські Новини, Росія експортує в Україну електроенергію значно дешевше, ніж продає власного населення.

НКРЭКУ хоче підвищити підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 36% з 2020. Тим часом новим главою НКРЭКУ став Тарасюк.

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