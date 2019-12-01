Во Львовской области десятки тысяч людей остались без отопления

233 высотных дома в Новом Раздоле и Новояворовске Львовской области, где уже были в этом году проблемы с отоплением, остаются по состоянию на утро 1 декабря без теплоснабжения из-за прорывов на теплотрассе.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В частности в Новом Раздоле без тепла 171 дом (26,2 тыс. человек), в Новояворовске – 62 дома (12,1 тыс. человек).

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 100 сотрудников и 5 единиц техники компании "Нефтегаз тепло".

Также на месте происшествия работают несколько десятков сотрудников Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской и Ивано-Франкрвской области, местные коммунальщики и сотрудники полиции.

Как сообщали Українські Новини, Новый Раздол Львовской области 21 ноября начал отопительный сезон, а Новояворовск – 20 ноября.

Ранее Львовская областная государственная администрация 31 октября решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на недопущение срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.