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01 декабря 2019, воскресенье, 12:30 209
Происшествия 2019-12-01T12:45:01+02:00
Українські Новини
Во Львовской области десятки тысяч людей остались без отопления

Во Львовской области десятки тысяч людей остались без отопления

Авария, Теплоснабжение, Новояворовск, Новый Раздол, Отопление
Отопление. Фото: pixabay
Отопление. Фото: pixabay

233 высотных дома в Новом Раздоле и Новояворовске Львовской области, где уже были в этом году проблемы с отоплением, остаются по состоянию на утро 1 декабря без теплоснабжения из-за прорывов на теплотрассе.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В частности в Новом Раздоле без тепла 171 дом (26,2 тыс. человек), в Новояворовске – 62 дома (12,1 тыс. человек).

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 100 сотрудников и 5 единиц техники компании "Нефтегаз тепло".

Также на месте происшествия работают несколько десятков сотрудников Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской и Ивано-Франкрвской области, местные коммунальщики и сотрудники полиции.

Как сообщали Українські Новини, Новый Раздол Львовской области 21 ноября начал отопительный сезон, а Новояворовск – 20 ноября.

Ранее Львовская областная государственная администрация 31 октября решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на недопущение срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

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