Ножи и молотки покупать нельзя: что приобрести в первый зимний день

Хотя многие украинцы уже занялись основательным шоппингом на Черную пятницу, некоторые вещи могут пригодиться неожиданно и с тратами у многих связан практически каждый день. О том, какими покупками лучше начать зиму, а от каких лучше воздержаться в первый день нового сезона, рассказывает Astroworld.

Для каких покупок благоприятно воскресенье 1 декабря

товары личного пользования

золотые украшения

Что не стоит покупать в воскресенье 1 декабря

изделия из серебра

товары повседневного пользования

товары для мужчин

бытовые инструменты: ножи, ножницы, молотки

оборудование для подключения к интернету

компьютер и аксессуары к нему

Однако 1 декабря Луна будет находиться под знаком Водолея. Все то, что вам нужно и важно из современной техники, смартфоны, плееры, прочие гаджеты, стоит покупать во время знака Водолей. Любые новинки также рекомендуется приобретать в это благоприятное время.

Раньше Українські Новини писали о топ-5 товарах, которые покупали украинцы на Черную пятницу, а также о чем следует позаботиться 1-8 декабря всем знакам зодиака.