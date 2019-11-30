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30 ноября 2019, суббота, 20:30 6
Жизнь 2019-11-30T20:30:01+02:00
Українські Новини
Ножи и молотки покупать нельзя: что приобрести в первый зимний день

Ножи и молотки покупать нельзя: что приобрести в первый зимний день

Черная пятница, Гороскоп, гороскоп покупок, Покупки, Астрология, советы астрологов
Покупки. Фото: pixabay
Покупки. Фото: pixabay

Хотя многие украинцы уже занялись основательным шоппингом на Черную пятницу, некоторые вещи могут пригодиться неожиданно и с тратами у многих связан практически каждый день. О том, какими покупками лучше начать зиму, а от каких лучше воздержаться в первый день нового сезона, рассказывает Astroworld.

Для каких покупок благоприятно воскресенье 1 декабря 

  • товары личного пользования
  • золотые украшения

Что не стоит покупать в воскресенье 1 декабря 

  • изделия из серебра
  • товары повседневного пользования
  • товары для мужчин
  • бытовые инструменты: ножи, ножницы, молотки
  • оборудование для подключения к интернету
  • компьютер и аксессуары к нему

Однако 1 декабря Луна будет находиться под знаком Водолея. Все то, что вам нужно и важно из современной техники, смартфоны, плееры, прочие гаджеты, стоит покупать во время знака Водолей. Любые новинки также рекомендуется приобретать в это благоприятное время.

Раньше Українські Новини писали о топ-5 товарах, которые покупали украинцы на Черную пятницу, а также о чем следует позаботиться 1-8 декабря всем знакам зодиака.

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