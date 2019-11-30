Ножи и молотки покупать нельзя: что приобрести в первый зимний день

Хотя многие украинцы уже занялись основательным шоппингом на Черную пятницу, некоторые вещи могут пригодиться неожиданно и с тратами у многих связан практически каждый день. О том, какими покупками лучше начать зиму, а от каких лучше воздержаться в первый день нового сезона, рассказывает Astroworld. Для каких покупок благоприятно воскресенье 1 декабря товары личного пользования золотые украшения Что не стоит покупать в воскресенье 1 декабря изделия из серебра товары повседневного пользования товары для мужчин бытовые инструменты: ножи, ножницы, молотки оборудование для подключения к интернету компьютер и аксессуары к нему Однако 1 декабря Луна будет находиться под знаком Водолея. Все то, что вам нужно и важно из современной техники, смартфоны, плееры, прочие гаджеты, стоит покупать во время знака Водолей. Любые новинки также рекомендуется приобретать в это благоприятное время. Раньше Українські Новини писали о топ-5 товарах, которые покупали украинцы на Черную пятницу, а также о чем следует позаботиться 1-8 декабря всем знакам зодиака.