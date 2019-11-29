Черная пятница: топ-5 товаров, которые покупают украинцы

День, которого так ждали с нетерпением все любители шоппинга, наконец, настал! Ранее Українські Новини много писали о том, чего ожидать в этот день от украинских брендов и о том, как и где лучше совершать свои покупки. Продажи уже начались, но не спешите скупать все подряд, ведь специально для самых азартных покупателей Українські Новини подготовили топ-5 товаров, которые приобретают украинцы на самой грандиозной распродаже года.

По данным онлайн-опроса, среднестатистический украинец готов потратить на товары в Черную пятницу примерно 3 тысячи гривен. А вот так выглядит корзинка украинского шопоголика в Черную пятницу:

- одежда

- обувь

- бытовая техника (начиная от мелкой кухонной техники и заканчивая крупными холодильниками, морозильными камерами, домашними кинотеатрами)

- электроника (мобильные телефоны и ноутбуки, навигаторы)

- косметические средства и парфюмерия

Остальные группы товаров тоже присутствуют в списках покупок, но в гораздо меньшем количестве. В целом, такой список совсем неудивительный, и такие же данные показывает статистика Черных пятниц прошлых годов в европейских странах.

Напоминаем, что самое важное в Черной пятнице - быть внимательным и не тратиться понапрасну, а для этого стоит прислушаться к полезным советам.