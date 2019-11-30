Ножі і молотки купувати не можна: що придбати в перший зимовий день

Хоча багато українців вже зайнялися грунтовним шопінгом на Чорну п'ятницю, деякі речі можуть стати в нагоді несподівано і з витратами у багатьох пов'язаний практично кожен день. Про те, якими покупками краще почати зиму, а від яких краще утриматися в перший день нового сезону, розповідає Astroworld. Для яких покупок сприятлива неділя 1 грудня товари особистого користування золоті прикраси Що не варто купувати в неділю 1 грудня вироби з срібла товари повсякденного користування товари для чоловіків побутові інструменти: ножі, ножиці, молотки обладнання для підключення до інтернету комп'ютер і аксесуари до нього Однак 1 грудня Місяць буде знаходитися під знаком Водолія. Все те, що вам потрібно і важливо із сучасної техніки, смартфони, плеєри, інші гаджети, варто купувати під час знака Водолій. Будь-які новинки також рекомендується купувати в цей сприятливий час. Раніше Українські Новини писали про топ-5 товарів, які купували українці на Чорну п'ятницю, а також про що слід подбати 1-8 грудня всім знакам зодіаку.