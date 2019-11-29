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29 ноября 2019, пятница, 05:55 76
Жизнь 2019-11-29T06:15:02+02:00
Українські Новини
Сегодня Черная пятница: самое главное о самой большой распродаже года

Сегодня Черная пятница: самое главное о самой большой распродаже года

Распродажа, Скидки, Покупки, Черная пятница
Черная пятница. Фото: pixabay.com
Черная пятница. Фото: pixabay.com

Хотя астрологи считают, что в Черную пятницу, 29 декабря, день будет благоприятным не для всех покупок, это не остановит многих украинцев от шоппинга и как спонтанных покупок, так и давно спланированных. Українські Новини собрали главное, что надо знать о самом масштабном дне скидок в 2019 году, чтобы потратить деньги с максимальной пользой и удовольствием.

На какие товары будут скидки

В этом году скидки будут не только на одежду и обувь, но и на туристические туры, авиабилеты и разнообразную технику. В категорию распродаж попадают зарубежные туристические туры и авиабилеты. Многие компании готовят акции на электронную технику, автотовары, ходовую бытовую технику, детские игрушки, мебель для дома и другие товары. Ожидаются хорошие скидки на различные обучающие курсы и книжные издания.

Распродажи будут проводить такие известные компании как Eldorado, Comfy, Rozetka, Answer, Adidas и множество других. В 2019 году к этому мероприятию присоединится еще не один десяток новых онлайн магазинов и организаций.

Застать Black Friday можно будет и в торговых центрах. Однако максимальные распродажи там будут длиться только один день. Максимальные скидки до -90% будут объявлены далеко не на все товары и популярные услуги. Чаще можно будет увидеть цифры -50% и -30%.

Какие товары действительно станут дешевле

Лучшие скидки ожидаются на товары прошлых сезонов, здесь действительно можно прогнозировать обвал до 70-90%. Из одежды и обуви наибольшее падение цен произойдет на редкие размеры, оставшиеся на складах - маленькие и большие. А вот на электронику и технику, особенно лучшую, реальная скидка составит не более 20%, а чаще - от 5 до 15%.

Также выделяем весь сезонный ассортимент, который продавцам выгодно сбыть в максимальном количестве, сильнее закрутив "воронку" товарооборота. В данном случае в ноябре выгодно приобрести мех, свитера, елочные игрушки, елки, коньки и лыжи. 

Как не потратить все деньги

Ранее обдумайте список потенциальных покупок. Если есть возможность - заранее ознакомьтесь с имеющимися предложениями и новостями магазинов о скидках, чтобы собственно в день акции не тратить время на блуждание торговыми центрами или стояние в пробках на пути к различным магазинам. Вы можете покупать не вещи, а опыт. Именно новый опыт: путешествия, учебные курсы, книги, в том числе электронные, билеты на концерты - делают счастливыми на длительное время.

Какие авиакомпании предлагают скидки на перелеты

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал масштабную распродажу. С 24 ноября по 3 декабря авиакомпания предлагает билеты от 9,99 евро. Период путешествия с декабря 2019 года по февраль 2020. Авиакомпании LOT в течение недели скидок предлагает три промокода со скидкой 15% на все перелеты по Европе и Ближнему Востоку, а таже 10% скидку на перелеты в Америку и Азию. Воспользоваться промокодами можно в период с 25 ноября по 30 ноября для путешествий с 1 января по 31 марта. Авиакомпания AirAsia уже запустила неделю распродаж к Черной пятнице, в рамках которой предлагает билеты в Азию со скидкой до -70%. Испанский лоукостер Vueling также подготовил сюрприз к Черной пятнице. Цены на билеты по Европе стартуют от 9,99 евро. Купить их можно с 25 ноября по 2 декабря. Период путешествий с 8 января по 24 октября. В стоимость тарифа включена ручная кладь. Украинская авиакомпания МАУ объявила недельную распродажу. Цены на билеты продают со скидкой 50% почти на все направления.

Как сообщали Українські Новини, астрологи назвали три знака, которым стоит воздержаться от покупок на Черную пятницу. Кроме того, погода в Украине на Черную пятницу изменится.

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