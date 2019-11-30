Гололедица под огромными сугробами снега: спасатели предупредили о резкой смене погоды

В то время как в первую зимнюю ночь Украину засыпет снегом и ударит мороз, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий второго и третьего декабря со снегом и гололедицей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини. "По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см", - сказано в нем. Согласно сообщению, в Карпатах ожидаются значительные образования снежного покрова высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. "Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - напомнили спасатели. Карты: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на выходные с резким похолоданием, проливными дождями и снегопадами. Тем временем в Украине объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов.