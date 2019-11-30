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30 ноября 2019, суббота, 18:26 3160 Карта
Общество 2019-11-30T20:15:03+02:00
Українські Новини
Гололедица под огромными сугробами снега: спасатели предупредили о резкой смене погоды

Гололедица под огромными сугробами снега: спасатели предупредили о резкой смене погоды

Прогноз погоды, погода в Украине, ГосЧС Украины, Погода
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

В то время как в первую зимнюю ночь Украину засыпет снегом и ударит мороз, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий второго и третьего декабря со снегом и гололедицей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в Карпатах ожидаются значительные образования снежного покрова высотой 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - напомнили спасатели.

Карты: УкргидрометцентрКарты: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на выходные с резким похолоданием, проливными дождями и снегопадами. Тем временем в Украине объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов.

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