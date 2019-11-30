Магазины обстреливали из гранатометов на Закарпатье: задержан предполагаемый лидер группировки

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в обстреле магазинов из гранатомета в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Мукачева возглавлял группу злоумышленников, которые обложили "данью" местных предпринимателей и создавали искусственные конфликтные ситуации для получения денег.

В случае их неуплаты злоумышленники поджигали автомобили граждан и ночью из гранатометов обстреливали торговые места потерпевших.

Во время обысков по месту жительства и автомобилях фигурантов дела, в частности марок "Lexus", "Mercedes-Benz Gelandwagen", "BMW" и "Toyota", правоохранители изъяли пистолеты, охотничий карабин, ружье, патроны различного калибра, мобильные телефоны и другие доказательства незаконной деятельности.

Сотрудники спецслужбы задержали лидера организованной группировки.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Задержание. Фото: СБУ

Решается вопрос об осуществлении сообщения о подозрении другим фигурантам дела.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.

Как сообщали Українськi Новини, полиция расследует как теракт выстрел из гранатомета в здание в центре Киева. Также в Киеве расстреляли витрину магазина российской сети. Кроме того, в Киеве на проспекте Победы обстреляли обувной магазин.