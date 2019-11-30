Житель Донецка пытался улететь с гранатой в Египет из "Борисполя"

Житель Донецка пытался вывезти гранату из аэропорта "Борисполь" в Хургаду (Египет).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українські Новини.

"Сотрудники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса "Киев - Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Установлено, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются пути происхождения и цели хранения гранаты.

Как сообщали Українські Новини, в "Борисполе" мужчины попались на попытке вывезти в РФ комплектующие для военных самолетов. Также граната времен Второй мировой обнаружена во Львовском горсовете.

Тем временем возле детской площадки в Киеве нашли предмет, похожий на гранату.