Человек, напавший с ножом на прохожих на Лондонском мосту, был ранее судим и отбыл тюремный срок за преступление, связанное с терроризмом, сообщает "Русская служба BBC".

В ночь на субботу полиция назвала его имя - это 28-летний Усман Хан, осужденный в 2012 году за участие в подготовке теракта. Группа, в которой он тогда состоял, по данным следствия, готовила взрывы и собиралась устроить в Пакистане лагерь для подготовки террористов. Хан вышел на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года и должен был носить электронный браслет, с помощью которого полиция могла следить за его передвижениями.

В субботу полиция подтвердила, что в момент нападения на злоумышленнике был этот браслет. Усман Хан жил в графстве Стаффордшир в центральной части Англии. Полиция проводит обыски по месту его жительства.

Бывший глава британского национального департамента по борьбе с терроризмом Крис Филлипс заявил, что после этого случая британская правовая система должна быть подвергнута ревизии.

"Мы выпускаем людей из тюрьмы. Мы выносим приговоры людям за очень, очень тяжкие преступления, а потом выпускаем их, когда они все еще радикализованы. И как после этого, черт побери, мы можем просить полицию и спецслужбы обеспечить нашу безопасность? Мы играем в русскую рулетку с человеческими жизнями, позволяя осужденным, известным нам, радикализованным преступникам гулять по улицам", - заявил Филлипс.

В субботу место происшествия посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Королева Елизавета Вторая выразила свои соболезнования родным и близким погибших и поблагодарила правоохранительные органы за их самоотверженную работу. Мэр Лондона Садик Хан пообещал, что на ближайшие дни в Лондоне будет усилено патрулирование и на улицах столицы появятся вооруженные полицейские.

В пятницу в центре британской столицы Усман Хан ранил несколько человек, двое из них скончались. Хана застрелил спецназ лондонской полиции. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.

Как сообщали Українські Новини, в Лондоне перекрывали мост через Темзу из-за сообщений о стрельбе. Также во время спектакля на зрителей обрушилась крыша в театре Лондона.