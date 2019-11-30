подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Русская рулетка с жизнями: Убийца прохожих в Лондоне сидел в тюрьме за подготовку теракта
30 ноября 2019, суббота, 15:41 189
Европа 2019-11-30T15:51:07+02:00
Українські Новини
Русская рулетка с жизнями: Убийца прохожих в Лондоне сидел в тюрьме за подготовку теракта

Русская рулетка с жизнями: Убийца прохожих в Лондоне сидел в тюрьме за подготовку теракта

Теракт, Убийство, Терорризм, Лондон
Усман Хан. Фото: West Midlands Police
Усман Хан. Фото: West Midlands Police

Человек, напавший с ножом на прохожих на Лондонском мосту, был ранее судим и отбыл тюремный срок за преступление, связанное с терроризмом, сообщает "Русская служба BBC".

В ночь на субботу полиция назвала его имя - это 28-летний Усман Хан, осужденный в 2012 году за участие в подготовке теракта. Группа, в которой он тогда состоял, по данным следствия, готовила взрывы и собиралась устроить в Пакистане лагерь для подготовки террористов. Хан вышел на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года и должен был носить электронный браслет, с помощью которого полиция могла следить за его передвижениями.

В субботу полиция подтвердила, что в момент нападения на злоумышленнике был этот браслет. Усман Хан жил в графстве Стаффордшир в центральной части Англии. Полиция проводит обыски по месту его жительства.

Бывший глава британского национального департамента по борьбе с терроризмом Крис Филлипс заявил, что после этого случая британская правовая система должна быть подвергнута ревизии.

"Мы выпускаем людей из тюрьмы. Мы выносим приговоры людям за очень, очень тяжкие преступления, а потом выпускаем их, когда они все еще радикализованы. И как после этого, черт побери, мы можем просить полицию и спецслужбы обеспечить нашу безопасность? Мы играем в русскую рулетку с человеческими жизнями, позволяя осужденным, известным нам, радикализованным преступникам гулять по улицам", - заявил Филлипс. 

В субботу место происшествия посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Королева Елизавета Вторая выразила свои соболезнования родным и близким погибших и поблагодарила правоохранительные органы за их самоотверженную работу. Мэр Лондона Садик Хан пообещал, что на ближайшие дни в Лондоне будет усилено патрулирование и на улицах столицы появятся вооруженные полицейские.

В пятницу в центре британской столицы Усман Хан ранил несколько человек, двое из них скончались. Хана застрелил спецназ лондонской полиции. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.

Как сообщали Українські Новини, в Лондоне перекрывали мост через Темзу из-за сообщений о стрельбе. Также во время спектакля на зрителей обрушилась крыша в театре Лондона.

Больше новостей о: Теракт Убийство Терорризм Лондон

Архив
Новости
Житель Донецка пытался улететь с гранатой в Египет из "Борисполя" 15:59
Русская рулетка с жизнями: Убийца прохожих в Лондоне сидел в тюрьме за подготовку теракта 15:41
Центр Киева "сковали" пробки из-за погони патрульных за "евробляхером" 14:56
МИД хочет вернуть украинцев, осужденных в Греции за перевозку нелегалов 14:23
В Украине собрали рекордный урожай зерновых, - Милованов 13:48
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
ГБР хочет купить набор тактических шапок почти за 40 тыс. гривен 18:07
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok