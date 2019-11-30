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30 ноября 2019, суббота, 14:23 33
Внешняя политика 2019-11-30T14:24:53+02:00
Українські Новини
МИД хочет вернуть украинцев, осужденных в Греции за перевозку нелегалов

МИД хочет вернуть украинцев, осужденных в Греции за перевозку нелегалов

Мигранты, Украина-Греция, Осужденные, МИД Украины
МИД.
МИД.

Министерство иностранных дел планирует в ближайшее время подписать с Грецией договор, чтобы иметь возможность возвращать в Украину соотечественников, осужденных в Греции за перевозку нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УП

"Несмотря на факт осуждения в Греции более ста украинцев за перевозку нелегальных мигрантов и широкую многолетнюю разъяснительную работу, задержания продолжаются. Греческий законодатель строгий, он квалифицирует такое правонарушение как тяжкое преступление, а, следовательно, и применяет строгую санкцию. В ближайшее время планируем провести широкоформатные переговоры в Афинах с участием также и представителей правоохранительных органов Украины", - заявил он.

Кирилич сообщил, что Украина провели серию переговоров с генпрокурором Греции, с Министерством юстиции, прокурорами Пирея, с руководством тюрьмы, чтобы способствовать освобождению осужденных в Греции украинцев.

По его словам, только в 2019 году консул более 100 раз посещал осужденных в учреждениях содержания и во время судебных заседаний.

Кирилич отметил, что сейчас есть три пути решения этой проблемы: 1) прекратить совершать правонарушения, 2) для осужденных – воспользоваться правом перевода для отбывания наказания в Украине (пока только 5 осужденных изъявили такое желание) и 3) пересматривать дела в апелляции (двух украинцев оправдали и освободили).

Однако для оправдания и возвращения осужденных украинцев на Родину адвокатам необходимо подготовить сильную доказательную базу, а сторонам – принять договор о разрешении освобожденным условно-досрочно (сейчас таких около 30 человек) вернуться в Украину.

По словам Кирилича, МИД совместно с Минюстом подготовили такой договор, а греческая сторона его согласовала. Сейчас работают над вопросом его подпис ания.Ранее СМИ сообщали, что МИД не работает над возвращением домой осужденных в Греции украинцев, из-за чего один из осужденных – Анатолий Черкасский – объявил голодовку, чтобы на него обратили внимание.

Как сообщали Українські Новини, в Венгрии заявили, что большинство трудовых мигрантов в стране - украинцы. Также трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму.

Тем временем из-за мигрантов несколько стран могут лишиться безвиза с ЕС.

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