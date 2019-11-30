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  • Гандзюк планировали облить зеленкой или нечистотами: подозреваемый Левин дал новые показания
30 ноября 2019, суббота, 09:45 373
Политика 2019-11-30T09:46:44+02:00
Українські Новини
Гандзюк планировали облить зеленкой или нечистотами: подозреваемый Левин дал новые показания

Гандзюк планировали облить зеленкой или нечистотами: подозреваемый Левин дал новые показания

Левин, Убийство Катерины Гандзюк, Дело Гандзюк

Криминальный авторитет Алексей Левин, который фигурирует в деле Гандзюк и скрывается от следствия, в своих новых показаниях сообщил об изначальных планах облить активистку зеленкой или нечистотами. В частности, по его словам, этот момент обсуждался в офисе с участием других будущих подозреваемых - Сергея Торбина, экс-помощника бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игоря Павловского и других лиц, сообщает проект "Слідство.Інфо".

Издание пишет, что в течение длительного времени журналисты пытались договориться о встрече с Алексеем Левиным и направили ему список вопросов по планированию нападения на Гандзюк и его возможной роли в этом. Левин не вышел на связь, однако прислал аудиозапись со своими ответами.

"Кажется, человек пять было. Может, еще кто-то был, не помню. Много было людей. И кто-то предложил ее облить дерьмом. Взять ведро дерьма, зайти и облить. Как это сделать? Павловский сказал, что у него есть какой-то человек, который проведет всех этих ребят, они зайдут с какого-то входа (в кабинет Гандзюк - ред.). Не с центрального, зайдут прямо в кабинет. Обольют дерьмом и сразу это все сфотографируют, а потом это все выложат в интернет. Была такая ситуация", – сообщил Левин.

По его словам, кто-то из присутствующих при той встрече предлагал также бросить Гандзюк в мусорный бак. Сам Левин предложил облить активистку зеленкой, учитывая тот факт, что это наиболее распространенная форма расправы над чиновниками в Украине.

Левин рассказал, что о "мести" Ганзюк начали говорить после того, как под стенами Херсонской облгосадминистрации состоялся митинг против сожжения и незаконной вырубки леса. Тогда Игорь Павловский заподозрил, что Гандзюк поддерживает активиста Александра Цегельника, который выступал на митинге, и был его "личным врагом". Аудио ответов Левина можно прослушать в блоге "Тайны Следствия".

Как сообщали Українськi Новини, 15 августа адвокат Мурашкин, защищающий председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на Гандзюк, заявил, что Левин был задержан в одной из стран Европейского Союза и отпущен после допроса. Адвокат утверждает, что европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым и предложили подать запрос на его экстрадицию.

Однако, по словам Мурашкина, СБУ сообщила, что не будет подавать документы на его экстрадицию. В результате задержавшая сторона была вынуждена отпустить Левина на свободу.

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель. 4 ноября 2018 года ативистка умерла в больнице от полученных ран. 

Тем временем за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО.  Кроме того, еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол

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