Кота Виктора не пустили на самолет из-за лишнего веса и отправили в спортзал

В начале ноября в социальных сетях обрел популярность кот по кличке Виктор, которому не удалось пройти регистрацию на рейс из-за своего веса - при максимально допустимых 8 кг питомец весил 10 кг. Чтобы решить эту проблему, хозяин кота решил записать его в фитнес-клуб. Об этом сообщается в официальном аккаунте фитнес-клуба ALLIANCE в Instagram.

Так, спустя почти месяц после провальной попытки пройти регистрацию на рейс, хозяин Виктора принял решение отдать его на занятия спортом в фитнес-клуб.

Толстый кот Виктор. Фото: Инстаграм/ALLIANCE

"Нашумевшая история с толстым котом, который не прошел регистрацию на рейс из-за того, что весил 10 кг вместо максимально возможных восьми, а также санкций со стороны Аэрофлота к хозяину кота и исключение его из бонусной программы не оставила равнодушным и "ALLIANCE" с партнерами", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что кот жил этажом выше основателя фитнес-клуба, в который его отдал хозяин.

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