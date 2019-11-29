Зеленский и Путин могут обсудить транзит газа в Париже, - Песков

Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин могут обсудить вопрос транзита российского газа через территорию Украины 9 декабря в Париже (Франция).

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, передают Українськi Новини.

"Идет двусторонний процесс, как об этом договорились президенты во время недавнего телефонного общения. В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже (9 декабря), где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику", - сообщил Песков.

При этом он отказался отвечать на вопрос о возможной цене российского газа для Украины в рамках этих переговоров.

"В ходе коммерческих переговоров говорить о каких-то цифрах со стороны, не будучи участником переговоров, было бы неверно и неразумно. Поэтому не будем сейчас давать никаких ни пояснений об условиях, с которыми стороны выступают, ни оценивать перспективы. Давайте дождемся итогов этих контактов", - подытожил Песков.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкоэнерго назвало предварительною дату трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Ранее "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020.